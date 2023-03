Consorzio Casalasco, il Tfr è salvo. Accordo per i 30 lavoratori del magazzino

E’ una “nuova vittoria” quella che i S.I. Cobas hanno riportato nella giornata di ieri al Consorzio Casalasco di Gariga di Podenzano, ex Arp, storica azienda di trasformazione del pomodoro. Trenta lavoratori addetti al magazzino hanno scioperato fino alle 14.30 per chiedere a gran voce di non vedere sfumato il loro diritto al Tfr maturato sotto il datore di lavoro Giada srl, in appalto a Casalasco e a cui subentrerà la settimana prossima la cooperativa parmigiana Il Colle. Le aziende coinvolte non rilasciano dichiarazioni.

Dopo una rapida, ma serrata trattativa, condotta per i lavoratori da Carlo Pallavicini e Michela De Nittis del S.I.Cobas con i dirigenti di Casalasco e della cooperativa è stato firmato un accordo sindacale di secondo livello che permetterà il recupero entro il 20 giugno prossimo del 50% dell’ammontare dei Tfr maturato sotto Giada srl (la parte restante transita al nuovo datore di lavoro) e vedrà l’introduzione, dal primo gennaio 2024, di un premio di risultato che valorizzi presenza e produttività di ciascun lavoratore.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTA’