Diga del Molato, studenti del Politecnico in trasferta per studiarne i segreti

In trasferta alla diga del Molato per studiarne i segreti. Una delegazione di studenti della sede piacentina del Politecnico di Milano ha fatto visita al “gigante” della val Tidone. Guidati da personale del Consorzio di Bonifica e da Enel Green Power gli studenti hanno studiato da vicino le caratteristiche di quello che viene considerato un gioiello di ingegneria idraulica, utilizzato per dissetare il mondo agricolo valtidonese e per produrre energia. I lavori partirono nel 1921 per concludersi meno di dieci anni dopo, nel 1928. Ad oggi è atteso il collaudo delle vasche di dissipazione che consentiranno di aumentare dagli attuali 7,6 milioni di metri cubi ad un massimo di 8,6 milioni di metri cubi di acqua la sua capacità di invaso. Questo a patto che piova. In caso contrario l’invaso resta desolatamente asciutto come oggi, con solo il 15% di acqua presente nel lago.

