Azienda agricola di Pecorara diventa modello da esportare in Olanda

Un’azienda agricola di Case Fracchioni di Pecorara, è stata presa a modello durante una giornata di studi che ha gettato un ponte tra Alta Val Tidone e Olanda. Durante un convegno organizzato da “Invisibile Studio”, un dipartimento della prestigiosa Design Academy di Eindhoven, in Olanda, l’azienda agricola Terrantica è finita sotto i riflettori degli studenti impegnati in alcuni progetti per una cooperativa agricola olandese di Groningen. “Terrantica – ha testimoniato il 33enne imprenditore di Cà Fracchioni di Pecorara agli studenti olandesi collegati on line – è nata dall’idea di coltivare come facevano i nostri nonni coniugando tali saperi con le tecnologie moderne, attraverso la collaborazione e la cooperazione tra aziende”. Tra i relatori anche Cristina Reguzzi dell’Università Cattolica di Piacenza che ha elogiato “il coraggio di sperimentare dei piccoli agricoltori”. Tra i vari argomenti trattati anche il valore sociale dell’economia di montagna.

