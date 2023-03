Cade da una scala in giardino, grave infortunio a Fabiano: anziano trasportato a Parma

Grave infortunio per un pensionato caduto nel giardino della propria abitazione a Fabiano di Rivergaro, nel Piacentino. E’ successo oggi pomeriggio: stando alle prime ricostruzioni, l’uomo – 83 anni – avrebbe perso l’equilibrio mentre si trovava su una scala. Ad allertare il 118 è stata la moglie. Sul posto i soccorritori sanitari, che hanno condotto l’anziano in volo all’ospedale di Parma in serie condizioni.

