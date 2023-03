Ceci e Santa Maria avranno “campo”. Inwit pronta a installare il traliccio

Il 23 marzo la società Inwit spa ha presentato richiesta per realizzare una nuova stazione radio base per la telefonia mobile sulla strada del Passo del Brallo-Dezza a Ceci. Motivo della richiesta: capire se l’intervento, atteso da anni, sia compatibile con il vincolo idrogeologico sull’area. L’Unione montana ha dato il suo via libera. Il contratto di locazione intanto c’è già. E come spiegato di recente in consiglio comunale a Bobbio, la nuova antenna di Ceci consentirà anche all’abitato di Santa Maria di telefonare e navigare col cellulare.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’