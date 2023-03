Nuove telecamere di sicurezza alla Farnesiana: ecco le aree sorvegliate

Nuove telecamere di sicurezza alla Farnesiana. Il quartiere alle porte di Piacenza viene infatti dotato di sei dispositivi di videosorveglianza in luoghi sensibili individuati dal Comune insieme alle forze dell’ordine: giardini pubblici e snodi viabilistici, agli incroci tra via Farnesiana e via Pastore, via Pastore e via Penitenti, via Parma e via San Giovanni Bosco, infine nelle aree di via Rio Farnese.

Un intervento reso possibile dal finanziamento regionale di 124mila euro – nell’ambito del progetto “Crescere in sicurezza” – di cui 62mila euro per spese di investimento e 62mila euro per spese correnti. Una somma di 52mila euro è stata prevista per la realizzazione degli interventi educativi, di animazione e di accompagnamento per giovani e residenti del quartiere.