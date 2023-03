Val d’Arda, trova il suo mulo agonizzante. Forse colpito da un’arma da fuoco

Un mulo è stato trovato moribondo dal suo padrone, un agricoltore piacentino che subito si è prodigato per aiutare lo sventurato animale. Purtroppo ogni soccorso è stato vano e il mulo è deceduto. Pare sia stato colpito da un’arma da fuoco o un’arma da taglio è quanto stanno cercando di appurare i carabinieri. E’ accaduto martedì in Valdarda, precisamente in località la Cenerara di Lugagnano, non lontano dai famosi reperti archeologici di Veleia Romana. L’agricoltore facendo ritorno a casa pare abbia trovato il suo mulo agonizzante accanto ad un muretto, ha tentato di aiutarlo e constatate le gravi condizioni ha telefonato all’ufficio veterinario. Un medico degli animali si è quindi precipitato sul posto. Il veterinario si è prodigato per tentare di mantenere in vita lo sfortunato mulo.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’