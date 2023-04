Polo riabilitativo di Fiorenzuola, la proposta: “Aree verdi tutt’intorno”

Creare aree verdi vicine al polo riabilitativo è un’idea che mette tutti d’accordo. Si vedrà quando sarà messa in pratica, anche se Ausl e Comune stanno già pensando di abbozzare il progetto. Intanto, Italia Nostra Valdarda mette le mani avanti: “Se il cortile dietro al blocco B fosse in parte attrezzato a verde, noi offriremmo qualche essenza arborea o arbustiva da piantare”, dice il presidente Luigi Ragazzi. Ragazzi torna sul tema dell’area cortilizia attorno al blocco B dopo che sul nostro quotidiano denunciò lo stato attuale dell’area, usata come parcheggio selvaggio e mancante di pavimentazione. L’Ausl aveva risposto spiegando che “l’area è in fase di sistemazione”.

L’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTA’