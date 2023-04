Due nuovi scuolabus per gli studenti di Bobbio e di Travo: “Diamo risposta a tutti”

In Alta Valtrebbia i pulmini per gli studenti ora sono due e nuovi di zecca, per garantire sicurezza. Uno, valore 60mila euro, è destinato al territorio di Travo, dove gli autisti raccolgono studenti anche a Due Bandiere, Fellino, Viserano; l’altro, costato 30mila euro, è in aiuto ai territori dell’Unione montana e in particolare alle scuole di Bobbio. “Così abbiamo dato risposta a tutti gli studenti, nessuno è scoperto dal servizio”, spiega il presidente Roberto Pasquali. Al taglio del nastro anche chi, con Unione e Comune di Travo, ha messo “benzina” al motore dei pulmini, il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi: “Saremo sempre al fianco della montagna e di iniziative di qualità”.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’