Nel parcheggio con alcolici rubati al supermercato: 32enne denunciato

I carabinieri di Castel San Giovanni, hanno denunciato un giovane di 32 anni per furto aggravato. L’uomo è stato fermato ieri all’interno di un parcheggio di un supermercato ed è stato trovato in possesso di sei bottiglie di superalcolici per un valore di circa 100 euro, asportate poco prima all’interno del vicino supermercato. La refurtiva è stata subito restituita al gestore del supermercato ed il giovane è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

