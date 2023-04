Oltre venti auto vandalizzate tra Podenzano e Pontenure. “Danni molto ingenti”

Un vandalo nella serata di sabato si è “divertito” a vandalizzare oltre venti automobili fra Podenzano e Pontenure. Il teppista, che forse aveva dei complici, ha colpito probabilmente prima in via Matteotti a Podenzano e in altre vie vicine. Il suo raid vandalico, secondo alcuni residenti, sarebbe avvenuto fra le 19.45 e le 20.30.

“E’ stato in quella fascia oraria che abbiamo trovato le macchine danneggiate, alcune con molte righe, i danni sono stati molto ingenti” ha riferito una residente. E’ stato chiamato il 112 e i carabinieri hanno avviato i primi accertamenti del caso. Non contento della prime auto vandalizzata, il malfattore avrebbe lasciato Podenzano e raggiunto Pontenure riprendendo a rigare automobili. A Pontenure, da quanto si è appreso, sarebbero una dozzina le macchine danneggiate.