Bandi comunali per 42 nuove assunzioni, giornate di studio organizzate dalla Cgil

II Comune di Piacenza ha bandito tre concorsi pubblici per un totale di 42 posti di lavoro per le figure di operatore amministrativo contabile (Area Funzionari, ex Cat.D), con 20 posti messi a bando; operatore tecnico (Area Funzionari ex Cat.D) con 11 posti messi a bando e un bando per la ricerca di addetto Tecnico (Area Istruttori ex Cat.C) con altri 11 posti a bando.

La Funzione Pubblica Cgil di Piacenza (Fp Cgil) sta organizzando delle Giornate di studio preparazione per i tre i concorsi che l’amministrazione comunale ha bandito per la ricerca di queste 42 figure che entreranno nell’organico comunale.

Gli incontri si svolgeranno sia in presenza sia in videoconferenza e si potrà partecipare in diretta oppure in differita, ovvero gli incontri saranno registrati e messi a disposizione anche successivamente.

In queste ore sono in corso di definizione il calendario degli incontri e i relativi relatori, e stanno già arrivando alla Fp Cgil richieste di partecipazione a queste giornate di approfondimento.

Per questo motivo Fp Cgil invita le donne e gli uomini interessati a prendere informazioni il più presto possibile contattando Alberto Gorra al numero 328 3595627 o alla mail: [email protected] oppure Melissa Toscani, al numero 349 5840869 o alla mail [email protected]

Gli incontri inizieranno dopo Pasqua, il calendario verrà comunicato in seguito.