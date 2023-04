Incendio in una ditta a Gossolengo, due persone intossicate all’ospedale

E’ di due intossicati il bilancio dell’incendio divampato stamattina in una ditta nella zona industriale di Gossolengo. Stando ad una prima ricostruzione le fiamme sarebbero scaturite all’interno di un deposito. Il pronto intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con due mezzi (autopompa e autobotte) ha impedito che il rogo potesse propagarsi anche ai locali limitrofi. A causa del fumo due persone sono rimaste lievemente intossicate: i sanitari, con un’ambulanza della Croce Rossa e un’Autoinfermieristica, le hanno condotte all’ospedale per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire l’accaduto.

