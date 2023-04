Minorenne litiga con la madre e si allontana da casa, ritrovato dai carabinieri

Ha litigato con la madre ed è poi fuggito da casa. Protagonista della vicenda un 13enne della Val Trebbia, che dopo l’alterco con la madre verso le 19.30 di ieri, 3 aprile 2023, è uscito a piedi, senza portare con sé lo smartphone.

La madre, dopo un paio d’ore non vedendolo più rientrare e dopo averlo cercato, intorno alle 22:15 ha segnalato l’allontanamento del figlio ai carabinieri, i quali acquisite tutte le informazioni per identificare il giovane hanno iniziato subito le ricerche con le pattuglie delle Stazioni di Rivergaro e Bettola e con tutti gli equipaggi del Radiomobile in circuito.

Intorno a mezzanotte nei pressi di Turro di Podenzano la pattuglia della Stazione di San Giorgio Piacentino ha notato il giovane in strada, che alla vista dei militari ha cercato di nascondersi in mezzo alle sterpaglie. I militari sono riusciti a fermarlo e dopo averlo tranquillizzato, insieme ai colleghi di Rivergaro lo hanno portato a casa.