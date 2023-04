Scontro sulla ciclabile, muore dopo 12 giorni in ospedale. Donati gli organi

È morto dopo dodici giorni di agonia il ciclista piacentino rimasto coinvolto in uno scontro frontale con un altro ciclista lo scorso 22 marzo. La famiglia ha dato il permesso all’espianto degli organi. Si chiamava Fabio Lombardi, aveva 64 anni e abitava a Piacenza. Lascia la moglie, Giovanna Ferrarini. Da pochi mesi in pensione, aveva lavorato come rappresentate di medicinali veterinari.

Lombardi è mancato nella giornata di domenica presso il reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma, dove era stato ricoverato subito dopo l’incidente.

La sua passione era lo sport, in gioventù aveva militato nella squadra di basket del Cortemaggiore, suo paese di origine dove ha vissuto tutta l’adolescenza prima di trasferirsi in città. Aveva poi praticato vari sport presso le società sportive Nino Bixio e Vittorino da Feltre, dove era assai conosciuto.

Mercoledì 22 marzo, Lombardi, nel tardo pomeriggio, era in sella alla sua bicicletta e stava ritornando verso la sua abitazione nel centro storico cittadino. All’inizio del ponte sul Po si era scontrato frontalmente con una bici elettrica, condotta da un quarantottenne lodigiano residente a San Rocco al Porto.