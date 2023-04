Sette amici insieme per valorizzare il territorio. Nasce la “Promis Gruparel”

Sette amici che hanno il desiderio di essere parte attiva del loro paese e del suo futuro, perché gli abitanti si riscoprano comunità e perché Gropparello diventi sempre più interessante anche a chi non ci vive. Sette giovani, appassionati di calcio e di volontariato, già impegnati nelle associazioni locali, hanno voluto fare un passo in più, costituendo la Promis Gruparel, un nuovo sodalizio aperto a tutti e dedicato a tutti, dai bambini agli anziani.

Nasce dalla precedente “Promis Laboratorio delle idee e del pensiero” e ha già in programma iniziative ed eventi. La prima è quella di lunedì 10 aprile (Pasquetta): la “Caccia all’uovo” per tutti i bambini dalle 8.30 alle 12 dall’ex asilo Gandolfi. Lo stesso giorno inizierà anche la campagna tesseramenti all’associazione.

La Promis porterà avanti anche iniziative ed eventi solidali e di beneficenza. Uno di questi sarà il primo Memorial Chicco Maggi, organizzato insieme a Pro loco Giovani e Polisportiva Gropparello in ricordo di una persona speciale che ha fatto tanto per tutto il territorio. Sarà un torneo di calcio a 7 giocatori in programma dal 30 maggio al 18 giugno che si concluderà con la Festa dell’Allegria. Parte dell’incasso sarà devoluto alla Lilt Piacenza (lega italiana per la lotta contro i tumori).

Il consiglio direttivo è composto dal presidente Marco Maggi, il vice Marco Vincenti, Mattia Iudicello in qualità di segretario, il tesoriere Gabriele Marchioni e i consiglieri Alessandro Maggi, Paolo Paraboschi e Piergiorgio Giandolfo.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTA’