Controlli delle forze dell’ordine: 16 denunce, 220 grammi di droga sequestrati

Oltre 1.400 controlli nei confronti di persone sottoposte ad obblighi giudiziari, segnalate dalle Forze dell’Ordine alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti; 14 denunce all’Autorità Giudiziaria; sequestrati oltre 220 grammi di sostanze stupefacenti.

E’ il bilancio dei 18 controlli straordinari effettuati dalle forze dell’Ordine nel mese di marzo, anche con l’impiego delle unità cinofile, e disposti dalla Prefettura. I controlli hanno riguardato hanno riguardato viale Sant’Ambrogio, largo Erfurt, la zona della stazione ferroviaria, la Provinciale 10, via Parmense, il parco pubblico di Via Camia, strada statale 10 Padana Inferiore, via Emilia Pavese, via XXI Aprile, oltre ai territori di Castel San Giovanni, Rottofreno, Fiorenzuola e Bobbio. Sottoposti a controllo anche bar/tabacchi, sale giochi e slot, con i relativi avventori.

Servizi mirati che hanno permesso di deferire in stato di libertà due persone per reati di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e reati contro la persona.

Il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura ha ricevuto 35 segnalazioni con conseguenti 3 provvedimenti di ritiro patente, dato coincidente con quello relativo al marzo 2022.

CODICE DELLA STRADA – I controlli hanno riguardato anche le violazioni al codice della strada. Nel mese di marzo 2023 l’Ufficio Patenti della Prefettura ha emanato complessivamente 64 provvedimenti di sospensione della patente, a fronte di 41 nel medesimo periodo del 2022, di cui 37 ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcool) , 2 ai sensi dell’art. 187 del Codice della Strada (guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti), 18 ai sensi dell’art. 224 a seguito di sentenza o decreto penale di condanna, a fronte di 7 sospensioni del medesimo periodo del 2022. Adottati anche 210 provvedimenti di revoca a fronte di una di marzo 2022.

Per quanto concerne i sequestri di veicoli, a marzo del 2023 sono stati effettuati 51 provvedimenti, mentre 13 sono stati i provvedimenti di fermo dei veicoli.

LAVORO – Sono stati 68 i controlli straordinari definiti nell’ambito dell’Osservatorio per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, da parte degli enti ispettivi ITL, I.N.P.S., AUSL e I.N.A.I.L., aggiuntivi rispetto a quelli svolti dai predetti enti nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, di cui.40 in edilizia, 3 nella logistica, 4 in agricoltura e 21 in altri settori.