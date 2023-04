Evoluzioni del look e ruolo della donna nella società, è il Tutor Fashion Show

Una cavalcata lunga 70 anni che racconta make-up, hairstyle e moda della donna il cui ruolo nella società è cambiato attraverso i decenni anche grazie a un look sempre più libero e innovativo. Martedì pomeriggio le studentesse della terza classe di operatore ai trattamenti estetici e della quarta classe di tecnico dell’acconciatura della scuola di formazione professionale Tutor hanno organizzato, con il sostegno delle insegnanti, un fashion show nel cortile dell’istituto piacentino.

Un progetto interdisciplinare che proietta le future estetiste e parrucchiere nel mondo del lavoro. “Grazie a questo percorso, non solo le ragazze hanno perfezionato la tecnica del trucco e di hairstyle, ma hanno anche appreso come questi look abbiano valorizzato la donna attraverso gli anni – sottolinea l’insegnante di trattamenti estetici Roberta Conconi -. In più hanno imparato a lavorare in gruppo e sotto pressione per la buona riuscita dell’evento; tutti elementi utili per entrare consapevolmente nel mondo del lavoro”.