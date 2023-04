“Ha tentato di palpeggiare una giovane al supermarket”: portato in questura

Un uomo di mezz’età completamente invaghitosi di un’adolescente l’avrebbe palpeggiata in un supermercato cittadino ed è finito in questura.

Su quanto accaduto la polizia mantiene il più stretto riserbo.

Pare che l’uomo già da qualche tempo avesse tentato più di un approccio con una ragazzina, la quale si sarebbe sempre sottratta alle sgradite attenzioni.

L’altro giorno la giovane, mentre si trovava in un supermercato in compagnia della madre, sarebbe stata avvicinata dall’uomo che avrebbe tentato di palpeggiarla e di “strusciarsi”.

La madre si sarebbe comprensibilmente allarmata, scatenando un diverbio e un parapiglia che avrebbe visto intervenire altre persone, fra cui la vigilanza del supermercato.

Alla questura il compito di chiarire l’esatta dinamica dell’episodio.

