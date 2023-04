Forti temporali: allerta gialla nel Piacentino per tutta la giornata di domani

Per la giornata di venerdì 7 aprile sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili su settore occidentale. Lo riferisce l’Agenzia regionale dei Protezione civile che ha diramato un’allerta meteo di colore giallo per tutto il territorio piacentino. L’allerta scatterà a mezzanotte e proseguirà per 24 ore.

