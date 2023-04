Settimana santa, al via le celebrazioni del Triduo Pasquale con il vescovo

Si svolgeranno da giovedì 6 a sabato 8 aprile le celebrazioni del Triduo pasquale della Settimana santa, che si concluderà il 9, domenica di Risurrezione.

Ecco il calendario delle celebrazioni in Cattedrale comunicate dall’Ufficio pastorale della diocesi.

Giovedì 6 aprile

Alle 9.30 santa messa Crismale in cattedrale presieduta dal vescovo della diocesi di Piacenza-Bobbio, mons. Adriano Cevolotto, quale segno della stretta unione dei presbiteri e dei diaconi. Durante la celebrazione il vescovo benedirà l’olio dei catecumeni e degli infermi e consacrerà il Crisma.

Alle 20.30 in cattedrale santa messa in Coena Domini. Nel corso della celebrazione, richiamando il gesto del Signore Gesù nell’ultima sua cena, il vescovo laverà i piedi a dodici persone (migranti e operatori dell’accoglienza).

Venerdì 7 aprile

Alle 8.30 in cattedrale Ufficio delle Letture e delle Lodi presiedute dal vescovo.

Alle 18 in cattedrale Adorazione della Croce e celebrazione della Passione di Cristo.

Alle 21 Via Crucis per la Comunità pastorale 1 della città (Cattedrale, Sant’Anna, San Paolo, Sant’Antonino, San Francesco, Santa Maria di Gariverto, San Pietro, Missio cum cura animarum-San Carlo). La processione si svolge nelle vie del centro cittadino e si conclude nella basilica di San Savino.

Sabato 8 aprile

Alle 8.30 in cattedrale Ufficio delle Letture e delle Lodi presiedute dal vescovo.

Alle 21.30 Veglia pasquale in Cattedrale. Per antica tradizione si celebra la veglia, commemorando la notte santa in cui Cristo è risorto: è considerata la “madre di tutte le veglie”. In questa notte, infatti, la Chiesa rimane in attesa della Risurrezione del Signore e la celebra con i sacramenti dell’iniziazione cristiana.

Nella Veglia il Vescovo amministrerà i sacramenti dell’iniziazione cristiana ad alcuni catecumeni. Saranno presenti per il rinnovo delle promesse battesimali gli appartenenti al Cammino neocatecumenale della quarta Comunità della parrocchia cittadina della Santissima Trinità e la prima Comunità di Caorso.

Domenica 9 aprile

Alle 11 in cattedrale solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo e impartizione della benedizione apostolica con indulgenza plenaria.

Alle 17.30 nella concattedrale di Bobbio Secondi vespri e santa messa vespertina del giorno di Pasqua, presieduti dal vescovo.