Calendasco, adeguamento energetico e anti-sismico coi fondi Pnrr alle case popolari

Entrano nel vivo a Calendasco i lavori per il miglioramento energetico e anti-sismico delle case popolari di via Matteotti, il primo finanziamento da fondi Pnrr ottenuto dal comune rivierasco: in questi giorni sono stati i posizionati i ponteggi che consentiranno entro settembre di completare l’opera, a partire da un nuovo “cappotto” esterno. Grazie ad un finanziamento di circa 600mila euro, sedici alloggi saranno riqualificati e passeranno da una classe energetica G alla classe A1, con conseguente risparmio in bolletta per chi ci abita. E tre di questi, attualmente non utilizzabili a causa delle pesanti infiltrazioni d’acqua, saranno assegnati ad altrettante famiglie bisognose.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’