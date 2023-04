“Costretta a spogliarmi e umiliata davanti al suo amico”: 60enne a processo

“Con lui ho vissuto in una camera senza vetri, nella sporcizia e in mezzo ai topi. Mi ha preso a calci tante volte. In un’occasione mi ha addirittura ferito al volto con una bottiglia rotta di gin. Non voleva che parlassi con altri uomini: una volta era con un amico, mi hanno costretta a denudarmi e poi mi hanno derisa dicendomi che ero grassa e non valevo niente”.

E’ solo una parte della lunga e inquietante testimonianza di una ragazza piacentina venticinquenne, finita – un anno e mezzo fa – in balia di un piacentino sessantenne. La giovane ha testimoniato in tribunale nascosta da un separé. L’imputato, attualmente detenuto al carcere delle Novate, era presente in aula: deve risponde delle accuse di maltrattamento, stalking e procurato allarme.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’