Evade i domiciliari e tenta il furto al supermercato: arrestato

Va al supermercato per fare spesa ma “dimentica” di pagare un pacchetto di caramelle e alcune batterie portatili per cellulari e viene bloccato all’uscita. E non avrebbe dovuto neppure essere lì perché sarebbe dovuto restare in casa agli arresti domiciliari. È finito così in manette un cittadino rumeno con l’accusa di tentato furto aggravato ed evasione dopo essere stato bloccato giovedì in un ipermercato della città dai carabinieri.

L’uomo, difeso dall’avvocato Matteo Mami, è finito stamane in tribunale davanti al giudice Alessandro Rago e al pm Monica Bubba. Il giudice ha convalidato l’arresto e lo ha rimesso ai domiciliari in attesa della prossima udienza, dopo la richiesta dei termini a difesa da parte dell’avvocato.