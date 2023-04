In tutte le Coop nel mese di aprile cartoline per la solidarietà al popolo iraniano

Una cartolina da ritagliare e spedire per dichiararsi a sostegno delle libertà per il popolo iraniano. È questo il senso dell’iniziativa che vede fianco a fianco Coop Italia, Amnesty International Piacenza e il comitato “Donna vita libertà”: in pratica in tutti i negozi Coop, per il mese di aprile, si troveranno delle cartoline che su un lato riportano l’immagine di una chioma lunga e folta con inciso sopra un tratteggio per il taglio proprio al centro della foto. Tagliando la cartolina è come se venissero tagliati anche i capelli ritratti con un gesto che rappresenta ormai il simbolo della protesta delle donne iraniane e che ha fatto il giro del mondo. Sull’altro lato della cartolina c’è un testo di Amnesty che riporta dati e informazioni a sostegno dell’azione di protesta e in calce lo spazio per apporre la firma. Tutte le cartoline che arriveranno fino al 30 aprile saranno raccolte da Coop e inviate all’ambasciata dell’Iran in Italia.



L’iniziativa è stata presentata all’Ipercoop Gotico dalla presidente del consiglio di zona dei soci Paola Rossi, dalla presidente di Amnesty Piacenza Lidia Gardella e da Tiziana Ferrari del comitato “Donna vita libertà”.

“Questa è un’iniziativa portata avanti da Coop a livello nazionale – spiega Rossi – e rientra in una campagna specifica, “Close the gap. Riduciamo le differenze””.

“Siamo partiti a marzo – fa notare Gardella – sia noi sia Coop condividiamo un principio: è quello secondo cui da soli non si fa nulla, ma insieme si può fare molto”.

Anche il comitato “Donna vita libertà” però fa parte della cordata: “Siamo convinti che tutte le iniziative che possono portare alla conoscenza del problema iraniano debbano essere sostenute” spiega Ferrari.