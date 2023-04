Si accascia e muore alla fermata del bus in stazione. Inutili i soccorsi

Dramma alla stazione nel tardo pomeriggio di ieri: un passeggero in arrivo a Piacenza da Vicenza, mentre attendeva il bus davanti alla stazione ferroviaria con la sua valigia è stato colto da un malore con arresto cardiaco, purtroppo risultato fatale.

La vittima era un cittadino romeno di 48 anni. Alcune persone, presenti in quel momento a piazzale Marconi e che hanno visto il 48enne a terra, hanno subito chiamato i soccorsi e alla fermata dei bus davanti alla stazione ferroviaria sono accorse l’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica del 118. Il passeggero in quel momento era ancora in vita: è stato defibrillato e adagiato su una barella, trasportato all’ospedale di Piacenza. Ma è deceduto non appena arrivato al nosocomio: vano ogni tentativo dei medici di mantenerlo in vita.