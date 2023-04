Telecamere in centro e vigili elettronici ai semafori. Si parte da lunedì 17 aprile

Lunedì 17 aprile entrano in funzione le telecamere di controllo degli accessi non autorizzati all’isola pedonale del centro storico. Sono cinque, si trovano all’incrocio tra corso Vittorio Emanuele, via Verdi e via San Giovanni, in largo Battisti sia all’imbocco del Corso sia all’altezza di via Perestrello, in via Cavour nei pressi dell’incrocio con via XX Settembre, in piazza Cavalli sul lato verso via Mazzini. La giunta ha adottato la delibera di attivazione, prevedendo, come era stato anticipato, un intervallo di quattro settimane di pre-esercizio, in cui gli accessi abusivi saranno rilevati senza che siano elevate contravvenzioni, a scopo pedagogico, per così dire.

“Le aree sia di piazza Cavalli sia del Corso sono pedonali da anni, solo che non vengono rispettate”, osserva il sindaco Katia Tarasconi, “vogliamo che i cittadini si abituino a considerarle non transitabili in auto, per questo facciamo un conto alla rovescia prima delle multe vere e proprie”. Multe che scatteranno dal 15 maggio, si legge nella delibera che motiva l’installazione dei vigili elettronici con l’obiettivo “di poter meglio fruire e controllare l’Area Pedonale”.

Altri inflessibili vigili elettronici sono pronti a partire, quelli montati sui semafori di quattro incroci cittadini ritenuti particolarmente a rischio sicurezza. Si tratta di largo Morandi all’intersezione tra via Cella, strada Gragnana e via Raffalda, del semaforo di Roncaglia sulla Caorsana, di quello di via Manfredi all’incrocio con via Ottolenghi e via don Minzoni e di quello tra viale Dante, via Conciliazione e via Passerini. Tecnicamente si chiamano rilevatori di infrazioni semaforiche al Codice della strada. Servono a individuare non solo chi passa con il rosso, o a giallo avanzato, ma pure la velocità a cui si sfreccia nel bel mezzo dell’incrocio o anche solo se ci si ferma, sì, al segnale di stop ma oltrepassando la linea della segnaletica orizzontale di arresto indicata sull’asfalto. Telecamere di cui il comando della polizia municipale ha dotato semafori in punti considerati a rischio soprattutto per la tendenza degli automobilisti a schiacciare sull’acceleratore.