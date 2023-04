Addio a Linda, unità cinofila dei pompieri. Oltre 60 interventi a quattro zampe

Esattamente come succede quando scompare un collega, alla caserma del comando provinciale dei Vigili del Fuoco l’umore è sotto la suola degli stivali. Da oggi mancherà la vivacità e l’intelligenza giocosa di Linda, il border collie di 13 anni che fino ad alcuni anni fa era stata una vera “mascotte” dell’unità cinofila, grazie alle sue molteplici “missioni” alla ricerca di persone scomparse o travolte dalle macerie, dal terremoto dell’Emilia fino al crollo del ponte Morandi, a Genova. A causa di una breve malattia, il cane si è spento tra le braccia della sua padrona, Cristina Clini, anche lei vigile del fuoco a Piacenza.

“Linda era la mia ombra perché quando si vivono assieme esperienze toccanti, come la ricerca di corpi sotto le macerie, è come se si legasse un legame che non si spezza più” racconta Clini, che ha ricevuto la vicinanza dei colleghi della caserma di strada Valnure. Il primo intervento è stato nel sisma dell’Emilia del 2012. Lì, a Dosso di Sant’Agostino (Ferrara) aveva ritrovato un corpo senza vita. Ma sono tante le occasioni – circa una sessantina – in cui Linda è entrata in azione.