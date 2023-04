Oltre 500 visitatori al Farnese nella tre giorni di Pasqua. “Molte famiglie con bimbi”

Il lungo fine settimana di Pasqua e Pasquetta ha rappresentato anche l’occasione per visitare i musei civici di palazzo Farnese a Piacenza. Un viavai di famiglie con bambini al seguito ha ravvivato la vignolesca mole con presenze importanti , oltre 500 persone nelle tre giornate. Oggi in particolare è stata registrata la maggiore affluenza con oltre 250 accessi, mentre ieri gli ingressi sono stati 129 e sabato 150. Stando ai dati di Confcommercio, per Pasqua il movimento turistico in città e centri d’arte ha registrato il +12% di presenze rispetto al 2022 e la saturazione media delle strutture ricettive è prevista all’80% della disponibilità.

Tornando a Piacenza, l’assessore alla cultura Christian Fiazza si dice “molto soddisfatto per le numerose presenze che hanno confermato l’attrattività turistica della nostra città e in particolare dei musei di Palazzo Farnese. Questo grazie alla spinta che come amministrazione comunale stiamo dando al cinquecentesco palazzo, rendendolo sempre più un luogo di riferimento per i piacentini e per coloro che, venendo da altre realtà, amano l’arte e il gusto. Una risposta che ci inorgoglisce e che ci ha portato a raggiungere un numero di ingressi davvero notevole, perché le oltre 500 presenze stanno a significare che palazzo Farnese è oggi un luogo d’arte e di storia molto conosciuto”.

Non solo i piacentini hanno gremito le sale del palazzo, con particolare riferimento alla sezione archeologica e al museo delle carrozze, ma anche molti visitatori provenienti dalla vicina Lombardia, in particolare da Varese, Mantova e Monza Brianza, Cesano Maderno, Saronno e Bergamo, ma anche da Reggio Emilia, Alessandria, Tortona e dal versante ligure insieme ad alcuni senesi che hanno fatto visita al palazzo.