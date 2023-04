Colpo di coda dell’inverno, a Piacenza il riscaldamento si spegne il 15 aprile

Il colpo di coda dell’inverno continua a intaccare la stagione primaverile sul nostro territorio. L’amministrazione comunale, considerato che le previsioni meteo di Arpae Emilia–Romagna indicano che la nostra regione nei prossimi giorni sarà interessata da un afflusso di aria fredda da Nord, con conseguenti condizioni di instabilità atmosferica e temperature in diminuzione, ha quindi provveduto – con ordinanza sindacale – a modificare i limiti temporali previsti relativi all’accensione degli impianti termici di riscaldamento, fissando l’ultimo giorno di funzionamento a sabato 15 aprile.

Il limite massimo giornaliero è fissato, sulla base della normativa vigente, in sei ore, nella fascia dalle ore 5.00 alle 23.00, con l’obbligo di non superare la temperatura di 17°C (più i due gradi di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 19°C (più due gradi di tolleranza) per gli altri edifici.