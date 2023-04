Grazzano, riapre il teatro voluto dalla famiglia Visconti di Modrone: “Nuova linfa”

C’è un nuovo teatro in provincia, dove poter fare cultura e spettacoli. E’ a Grazzano Visconti, ed è la struttura voluta dal duca Giuseppe Visconti di Modrone e riaperta al pubblico dopo un lungo periodo di chiusura.

“Dopo un lungo periodo di chiusura, la Famiglia Visconti di Modrone è felice di poter rialzare di nuovo il sipario del Teatro di Grazzano Visconti – è il messaggio della famiglia proprietaria del borgo della valnure -: le sue porte riapriranno non solo ai turisti, ma soprattutto alla Valnure e a tutto il territorio piacentino, portando nuova linfa nel panorama culturale, con un ricco programma curato dalla compagnia ChezActors. Ci auguriamo che quest’anno rappresenti l’inizio di un lungo percorso, che andrà ad arricchirsi di nuove proposte di stagione in stagione.”

Lo scopo è quello di promuovere la arti in tutte le sue forme e scambi culturali, fare formazione, valorizzare il borgo e la figura di Luchino visconti non solo come regista ma anche come intellettuale e uomo di cultura internazionale.

La rete culturale piacentina con ChezActors in prima fila e la collaborazione con la compagnia teatrale PKD e il Teatro Trieste 34 si dedicherà alla promozione di eventi multidisciplinari, spettacoli teatrali, concerti, spettacoli di danza e momenti di formazione all’interno del teatro di Grazzano Visconti, rispondendo alla mission di Che Actors ormai consolidata realtà culturale piacentina, sposata dagli altri partecipanti al progetto- di promuovere il teatro le arti e la cultura come elemento di coesione sociale, soprattutto tra i giovani.