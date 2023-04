Multe fino a 655 euro per chi passa col rosso, da domani telecamere attive: ecco dove

Strade più sicure con le nuove telecamere sui semafori di quattro incroci cittadini ritenuti particolarmente a rischio. A partire da domani gli “occhi digitali” entreranno in funzione: si tratta di sette dispositivi che multano automaticamente gli automobilisti in transito con il rosso in largo Morandi, via Manfredi (tra via Ottolenghi e via don Minzoni), a Roncaglia e in viale Dante (all’intersezione con via Passerini).

L’impianto di controllo è stato noleggiato dal Comune fino al 30 giugno 2025, per un costo di circa 169mila euro comprensivo di progettazione, fornitura e installazione. I “vigili elettronici” verificano entrambe le corsie e in futuro, in caso di via libera della prefettura, potrebbero rilevare anche l’eccesso di velocità. In caso di passaggio con il semaforo rosso, la telecamera eleva una sanzione che varia dai 167 ai 655 euro, con l’aggiunta della decurtazione di sei punti dalla patente (dodici punti per i neopatentati). Per i guidatori recidivi, ossia che compiono l’infrazione in due occasioni nell’arco di un biennio, è prevista anche la sospensione della patente da uno a tre mesi. La multa aumenta di un terzo (il 33,3%, ovvero 222 euro) se l’infrazione è commessa in orario notturno, dopo le 22 e prima delle 7. Viceversa, si riduce del 30 per cento se si provvede al pagamento entro il quinto giorno successivo alla contestazione o alla notifica della violazione: tuttavia, la diminuzione non riguarda il caso in cui è prevista la sospensione della patente.

“Questo intervento è importante per incrementare la sicurezza stradale – spiegano il sindaco Katia Tarasconi e il comandante della polizia municipale Mirko Mussi – all’incrocio di largo Morandi, ad esempio, gli incidenti rilevati negli ultimi cinque anni sono stati 33, di cui una ventina con feriti”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: