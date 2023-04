Tradizione e divertimento a Fiorenzuola con “Ponta e cül”: distribuite 6mila uova

“Ponta e cül”, cioè un gioco popolare che si fa con le uova sode colorate, battendo guscio contro guscio, punta contro punta, per poi passare al lato “b”. Nei giorni di Pasqua e Pasquetta è andata in scena la quarantesima edizione dell’iniziativa a Fiorenzuola, organizzata con dall’Associazione Genitori col supporto fondamentale di Alpini, Pro Loco e Comune. “Non si è tornati ai pienoni che si vedevano in piazza negli anni del pre–Covid, ma la partecipazione c’è stata ed è importante essere ripartiti”, osserva Emanuele Cabrini, uno dei volontari in campo. “Nella mattinata di domenica, grazie anche alla bella giornata, abbiamo distribuito cinquemila uova. A Pasquetta invece un migliaio. Le 1.500 avanzate sono state donate alle scuole”.

IL SERVIZIO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTA’