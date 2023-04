Sert: il 40% dei pazienti in carico è dipendente da alcol. Casi in aumento

Mantenere alta l’attenzione nella lotta al consumo patologico di alcol. Questo l’obiettivo dell’aprile alcologico, il mese dedicato alla cura, alla prevenzione e alla riabilitazione della dipendenza da alcol e delle malattie correlate. L’evento di sensibilizzazione offre l’occasione per fare il punto anche su quanto viene fatto sul territorio in termini di prevenzione, assistenza e cura. Nel 2022, come comunicato nei giorni scorsi dalla Regione Emilia-Romagna dopo due anni di calo consistente dovuto alle restrizioni anti Covid, è tornato a salire il numero degli utenti assistiti dai Centri alcologici, passati in un anno da 8.916 a 9.741, con un incremento di quasi il 9%. Gli uomini continuano a essere la maggioranza: 75% contro il 25% delle donne. Se il rapporto tra generi rimane costante negli anni, stessa cosa non può dirsi per quello tra pazienti italiani e stranieri: gli assistiti con cittadinanza non italiana sono in costante crescita, assestandosi sul 18,7% del totale degli assistiti 2022.

Nella nostra provincia, i Servizi per il trattamento delle persone con problemi di abuso o dipendenza da alcol sono presenti nei tre distretti, collocati all’interno dei Serpd (Servizio dipendenze patologiche) nella Case della Salute di Piacenza, Borgonovo e Cortemaggiore. Le persone che si rivolgono al servizio sono prese in carico anzitutto per un accertamento della problematica e la comprensione del disturbo ed, eventualmente, per la disassuefazione dalla sostanza ove se ne evidenzi la necessità, fino alla stabilizzazione delle condizioni psico-fisiche e alla riduzione o sospensione dell’uso di bevande alcoliche. L’equipe di trattamento è multidisciplinare, costituita da medici, psicologi, assistenti sociali, educatori, infermieri e personale amministrativo e accoglie non solo i cittadini con problematiche legate all’uso della sostanza ma anche i loro familiari, garantendo un piano assistenziale personalizzato e mantenendo il collegamento con la rete dei servizi territoriali.

Il progetto di cura è codificato all’interno di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) dedicato che garantisce uniformità di intervento sul territorio.

Particolare attenzione è posta altresì alla promozione della salute e alla prevenzione delle problematiche di abuso e dipendenza, in particolare giovanile, attraverso la collaborazione con i medici e i pediatri di famiglia e la rete ospedaliera, dove vengono assicurate le consulenze a tutti i reparti. È garantita infine la sorveglianza dei lavoratori addetti a mansioni che comportano rischi particolari per la sicurezza ed è consolidato e produttivo il rapporto con le associazioni di auto mutuo aiuto del territorio.

Dei circa 1.800 pazienti seguiti dai Servizi dipendenze patologiche sul territorio provinciale, nel 2022 quasi il 40% (550) è rappresentato da persone con problematiche di abuso alcolico, con un trend in crescita dei giovani consumatori che spesso utilizzano l’alcol come vettore all’effetto di altre sostanze. Nel 2022 sono stati intercettati più di 100 nuovi casi. Gli operatori dei Servizi di cura gestiscono anche i percorsi di educazione e informazioni previsti per le persone sanzionate con ritiro della patente per abuso della sostanza.

È possibile accedere ai Servizi per il trattamento delle problematiche alcol-correlate contattando i seguenti numeri di telefono:

Piacenza: 0523 – 317723

Cortemaggiore (Distretto di Levante): 0523 – 404141

Borgonovo (Distretto di Ponente) : 0523 – 846220