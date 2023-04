Antonino, morto nel rogo della baracca in via Tramello: ipotesi omicidio colposo

E’ stata effettuata ieri l’autopsia sulla salma di Antonino Bellavia, il clochard perito nel rogo della casetta prefabbricata di via Tramello che gli era stata offerta anni fa dal comune. Sull’esito dell’autopsia la magistratura e gli investigatori dell’Arma che si stanno occupando del caso mantengono il più stretto riserbo e per l’esito di alcuni esami occorrerà comunque attendere diverso tempo. Le prime ipotesi sulla causa del decesso erano comunque quelle da soffocamento da fumo. Intanto la procura nel disporre l’autopsia sulla salma del cinquantaduenne ha aperto un fascicolo d’inchiesta con l’ipotesi accusatoria di omicidio colposo. Secondo primi accertamenti all’origine dell’incendio scoppiato la sera di martedì 4 aprile, vi sarebbe stato un malfunzionamento del condizionatore d’aria della baracca, condizionatore che sarebbe andato in corto circuito.

Per quanto riguarda i funerali di Antonino Bellavia, ci ha fatto sapere l’assessore Nicoletta Corvi da noi interpellata: “il Comune di Piacenza è pronto a farsi carico delle esequie della vittima dell’incendio, con il “funerale di povertà”, ma per procedere aspettiamo indicazioni da parte della sua famiglia. Nel pieno rispetto delle volontà dei famigliari, qualora siano loro a volersi fare carico della cerimonia funebre”.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’