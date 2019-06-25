Fabio Callori è entrato in Regione nel gruppo di Fratelli d'Italia

Fabio Callori

, piacentino di 55 anni, è ilnuovo consigliere regionale dell’Emilia-Romagna del gruppo di Fratelli d’Italia

. Subentra all’ex capogruppo della Lega Alan Fabbri, dimessosi dopo essere stato eletto sindaco di Ferrara. Questa mattina, 25 giugno, l’Aula ha preso atto dell’ingresso di Callori, già sindaco di Caorso dal 2004 al 2014.

Callori è perito agrario e funzionario del consorzio agrario Terrepadane. “L’obiettivo – afferma il neoconsigliere di Fratelli d’Italia – è impegnarmi su tematiche importanti che permettano alla provincia piacentina di compiere il salto di qualità che merita: infrastrutture adeguate, sviluppo del territorio, crescita dell’attività turistica che coinvolga dal fiume Po alla montagna attraverso la collina; il tutto al fianco degli amministratori locali, facendomi portavoce delle loro esigenze”.

Con Callori il gruppo del partito di Giorgia Meloni, dopo l’addio di Tommaso Foti eletto deputato, arriva a tre componenti con Giancarlo Tagliaferri e Michele Facci.