Da Fiorenzuola alla Corea: Sofia Baldi Pighi nel team della Biennale di Gwangju

Le sue radici affondano a Fiorenzuola. lì vive la sua famiglia, e a Piacenza dove ha studiato al Liceo Gioia. La sua attività come curatrice d’arte l’ha portata a viaggiare spesso nel mondo, fino ad arrivare in Corea. È Sofia Baldi Pighi, che attualmente si trova nel continente asiatico insieme ad un team di curatori d’arte per il primo padiglione italiano della Biennale di Gwangju.

L’ARTICOLO DI VANESSA BENEDETTI SU LIBERTA’