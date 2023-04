Finanziamento da cinque milioni di euro per l’azienda Gama di Gossolengo

Il loro ultimo modello di asciugacapelli – prodotto di punta per i parrucchieri professionisti e vincitore del premio Cosmoprof Award – si chiama iQ2 Perfetto e pesa quanto uno smartphone. Soprattutto è nato a Gossolengo, dove è stato prima pensato e poi testato prima di essere messo in produzione. Così l’azienda Gama, che nel 2022 si è insediata a Gossolengo nella zona di via dei Rivi nel difficile post-pandemia, ora punta già al rilancio grazie alla sottoscrizione di un finanziamento del valore di 5 milioni di euro che consentirà quest’anno di completare lo stabilimento per la produzione di motori ultraleggeri per asciugacapelli e altri prodotti del settore.

L’azienda, che ha sede a San Pietro in Casale (Bologna) e produce la maggior parte di questi componenti tra Cina e Brasile, ha attivato finora a Gossolengo una linea di produzione di alcune piccole parti di questi motori leggerissimi, inseriti in prodotti venduti in cinquanta Paesi del mondo.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’