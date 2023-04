Pianello, “Percorso vita creatività e gioco libero” per far socializzare i bambini

Si chiama “Percorso vita creatività e gioco libero”, il nuovo circuito che consente ai bambini delle scuole di Nibbiano di fare esercizio fisico all’aria aperta. Il nuovo percorso è stato reso possibile grazie ad Avis Alta Val Tidone e Avis provinciale, Istituto Compensivo di Pianello, associazione sportiva Life & Sport e Banca di Piacenza che si sono dati la mano per allestire uno spazio in cui i bambini possano fare sport e socializzare.

“Questo progetto – dicono i promotori – è un tassello all’interno della collaborazione che l’Istituto comprensivo e l’amministrazione comunale di Alta Val Tidone hanno attivato in questi anni per favorire un miglior apprendimento, attraverso modalità non convenzionali come l’outdoor learning. Si tratta – aggiungono – di spazi didattici all’aperto che permettono anche una profonda conoscenza dell’ambiente circostante”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’