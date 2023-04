Sarmato, la proposta: “Intitolare il piazzale della chiesa a don Barbattini”

Presto la piazza della chiesa di Sarmato potrebbe essere dedicata a don Guerrino Barbattini, che per oltre vent’anni ha guidato la parrocchia locale. Questa è l’intenzione dell’amministrazione comunale che inoltrerà la richiesta alla Prefettura la quale dovrà dare il nulla osta: la norma vieta infatti di intitolare vie a coloro che sono scomparsi da meno di dieci anni, ma esistono deroghe. Vista la personalità del sacerdote, scomparso quasi un anno fa e un punto di riferimento per l’intero paese per ventitré anni dal 1989 al 2012, non dovrebbero esserci intoppi.

Oggi la piazza della chiesa – quella che anticamente era la vera piazza del paese, poi surclassata da piazza Roma – non ha ufficialmente un nome.

