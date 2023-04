Autismo, percorso verso l’autonomia: restyling grazie a Rotary Club Fiorenzuola

La strada verso l’autonomia passa da via Nasalli Rocca. È lì che il progetto a cui si dedica La Matita Parlante, associazione che si occupa di giovani adulti affetti da disturbo dello spettro autistico, si è arricchito ieri di un nuovo tassello. È stato infatti presentato l’appartamento dell’associazione arredato con nuovo mobilio e ritinteggiato grazie al sostegno del Rotary Club di Fiorenzuola d’Arda, per un ammontare di circa settemila euro.

Paola Rossi, educatrice Ausl e volontaria dell’associazione, spiega che l’appartamento era in precedenza “adoperato per il co-housing, con i ragazzi che vi si alternavano ogni settimana, mentre chi vi risiederà lo farà per un’esperienza prolungata, che toccherà i sei mesi o l’anno, prima di passare a periodi di autonomia di più lungo termine”.

Stefano Pavesi, presidente del Club, accompagnato dall’assistente del governatore Giancarlo Gerosa e dall’architetta Luisella Premoli che ha curato il riassetto dell’appartamento, racconta che venuto a conoscenza del progetto, l’adesione è stata immediata. “Otto mesi fa – dice Pavesi – siamo casualmente venuti a sapere del progetto de La Matita Parlante, che tramite gli educatori segue questi ragazzi per renderli autonomi. Una volta compreso che sarebbe stato possibile rendere più gradevole questo immobile, rimuovendo i vecchi arredi, abbiamo ridipinto le pareti, preso i nuovi arredi per il soggiorno e le camere da letto. Intendiamo rendere gradevole la loro permanenza”.

Nell’appartamento abiteranno Davide e Andrea. “Vivo da solo da un anno e queste nuove stanze sono ora molto più confortevoli” è il primo commento di Davide.