“Ecco l’auto ad aria per non inquinare”: i progetti degli alunni con Confindustria

Alunni piacentini alla scoperta della fisica con il progetto “Eureka” promosso da Confindustria e organizzato a livello nazionale da Federmeccanica. Attraverso un kit composta da pezzi di legno, motoriduttori, dischetti e altre componenti, le classi hanno elaborato in autonomia alcune creazioni legate ai principi della pneumatica. Le invenzioni sono state presentate stamattina nella sede dell’associazione di categoria in via IV Novembre. Ecco i dettagli nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

