Scontro tra una Apecar e un fuoristrada, nella mattinata di giovedì 13 aprile, in via Circonvallazione a Ponte dell’Olio. In seguito all’urto la piccola tre ruote si è ribaltata su in fianco. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. I rilievi dell’incidente e la regolazione della viabilità sono stati svolti dalla polizia locale Alta Valnure.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà