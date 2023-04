Ponte di Travo, approvato il progetto di restauro. Lavori per 2,4 milioni di euro

Dopo tre anni di verifiche, test e controlli, finalmente si andrà a risanare il ponte di Travo, il principale accesso al paese dalla Statale 45: nei giorni scorsi, è stato approvato il progetto definitivo – contestualmente alla dichiarazione di pubblica utilità – che, con una somma di due milioni e 381mila euro, andrà a irrobustire il vecchio manufatto per renderlo sicuro in caso di piene importanti e di terremoti. Ma per vedere il cantiere all’opera bisognerà attendere la fine dell’anno.

Al momento il ponte di Travo presenta dei livelli di sicurezza che non sono in linea con le normative attuali specialmente su due aspetti: fondazioni poco profonde (poco più di 5 metri mentre servirebbero almeno 10 metri per evitare l’impatto di piene con un tempo di ritorno di 200 anni) e carenze a livello sismico (sia sull’insieme dei pilastri che collegano gli impalcati alle arcate, sia nelle pile). Il risanamento appena approvato prevede principalmente interventi di risanamento delle pile (compresa quella con il basamento rettangolare realizzato da pochi anni, che presenta a sua volta criticità) tramite la posa di pali trivellati tutt’attorno e altri accorgimenti.

