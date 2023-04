Addio al ginecologo Tagliaferri, professionista molto conosciuto

Vasto cordoglio nel mondo della medicina per la scomparsa del ginecologo Walter Tagliaferri. Professionista molto conosciuto e stimato nella nostra città, è mancato l’altra notte all’età di 71 anni. Da qualche tempo, purtroppo, lottava con una pesante malattia che non gli ha lasciato scampo. Persona solare, in grado di trasmettere entusiasmo in chiunque lo incontrasse, Tagliaferri ha avuto una lunga e brillante carriera medica iniziata da giovanissimo sul finire degli anni Settanta appena dopo la laurea. E’ stato prima medico condotto in alcuni paesi della provincia per poi diventare poco dopo medico ospedaliero a Piacenza nel reparto di Ostetricia praticando al contempo la libera professione. A lungo ha legato il suo nome all’ospedale Guglielmo da Saliceto, ad eccezione del periodo tra il 2005 e il 2013 in cui prestò servizio nel nosocomio di Fiorenzuola. Walter Tagliaferri lascia la moglie Patrizia, la figlia Silvia e l’amatissima nipotina Clara.

