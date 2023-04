Agazzano, incendio in uno scantinato nella notte. Un uomo intossicato

E’ stata una notte di lavoro per i vigili del fuoco, intervenuti ad Agazzano per domare un incendio sviluppatosi nello scantinato di un’abitazione in via Don Celli, in una zona residenziale del paese. Sul posto una squadra di vigili del fuoco proveniente dal Comando di Piacenza, un’ambulanza della Croce Rossa da Pianello e un’Autoinfermieristica di Castel San Giovanni, con i soccorritori che hanno condotto al Pronto Soccorso un uomo rimasto lievemente intossicato a causa del fumo.

La dinamica dell’incendio è in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile di Bobbio.