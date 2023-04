Agenti in centro, Schettino è il nuovo responsabile: “Decoro e sicurezza”

L’arrivo della Primavera ha portato con sé nuovi controlli legati alla sicurezza e più attenzione al decoro urbano. Con l’avvio delle attività del nucleo del centro storico-monumentale della Polizia locale sono già diverse le sanzioni somministrate dagli agenti a cittadini scoperti mentre buttavano a terra mozziconi di sigarette. Non solo: “Abbiamo rilevato violazioni al regolamento di polizia urbana riguardanti in particolare l’accattonaggio e il mancato rispetto delle normative per la conduzione degli animali” le parole dell’ispettore Gennaro Schettino, nuovo responsabile della squadra operativa formata da dieci agenti in servizio a piedi tra le vie della città.

“Sono orgoglioso di ricoprire questo prestigioso incarico – commenta Schettino -. Le nostre priorità sono quelle di migliorare il livello e la qualità della vivibilità all’interno del centro storico e garantire maggiore sicurezza”. “L’amministrazione comunale ha evidenziato la necessità di una presenza costante e capillare a tutela della collettività, dei luoghi e beni pubblici nel cuore della città – sottolinea il sindaco Katia Tarasconi -. Questa nuova squadra è stata formata grazie alla riorganizzazione del personale a disposizione. Il nucleo sarà in servizio anche in borghese per garantire che Piacenza, la casa di tutti, sia sempre più bella, sicura e accogliente”.

Sul fronte del decoro urbano, in particolare, l’attività del Nucleo, condotta se necessario anche in abiti civili, spazia dalla prevenzione e contrasto a vandalismi e imbrattamenti di edifici storici e monumenti, ai controlli sulla corretta conduzione dei cani. Gli agenti effettuano inoltre verifiche e accertamenti sul rispetto delle regole all’interno di locali e negozi, operazioni mirate contro l’abusivismo commerciale, soprattutto per le vendite ambulanti non autorizzate nelle aree limitrofe al mercato bisettimanale, con particolare attenzione, in generale, all’osservanza del regolamento di polizia urbana e alle ordinanze vigenti sul divieto di assembramenti o di vendita per asporto di alcolici in determinate zone e orari. Senza dimenticare il supporto nei pressi di alcune scuole per la gestione del traffico negli orari di ingresso e uscita, non solo in centro come avviene per il plesso della Giordani ma anche, ad esempio, alla Vittorino da Feltre.

Il Nucleo è dotato, per il capo-pattuglia, di bodycam che consentono una registrazione audio e video ad alta definizione anche in condizioni di scarsa visibilità, nonché di tablet per la rilevazione delle segnalazioni durante l’attività operativa, il che consente di comunicare con immediatezza eventuali infrazioni agli uffici e settori competenti. Le richieste di intervento ricevute più frequentemente sono inerenti al disturbo della quiete pubblica e a comportamenti molesti, spesso da parte di gruppi numerosi di giovani, ma riguardano anche la sosta in spazi vietati e atti vandalici. Nelle serate del venerdì e del sabato, l’attività si concentra soprattutto sui pubblici esercizi nelle aree più frequentate, proprio per evitare situazioni di disagio che possano mettere a rischio la sicurezza della collettività o incidere negativamente sulla qualità della vita per i residenti. Il nucleo sarà operativo dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Durante i weekend e le occasioni particolari saranno attivati anche oltre la mezzanotte.