Da lunedì telecamere attive nell’area pedonale: multe da 83 euro. La mappa dei varchi

Telecamere attive nelle aree pedonali in centro storico a partire da lunedì 17 aprile. Ma niente multe nel primo mese di funzionamento. Dopo una lunga fase di gestazione partita con la precedente amministrazione Barbieri, anche a causa di problemi tecnici nell’installazione del sistema, ora il Comune di Piacenza avvia il controllo ai varchi delle zone urbane vietate totalmente al transito delle auto. La novità è stata presentata stamattina a palazzo Mercanti, con la consapevolezza che si cercherà di imprimere un vero e proprio cambiamento culturale negli spostamenti quotidiani in città.

Le telecamere sono collocate in cinque punti: nel tratto pedonale di corso Vittorio Emanuele nei due sensi di marcia, in largo Battisti all’altezza dell’intersezione con vicolo Perestrello, in via Cavour poco prima dell’incrocio con via XX Settembre, in piazza Cavalli lungo la direttrice di via Mazzini e via XX Settembre. Ecco la mappa dell’area pedonale inaccessibile sette giorni su sette, 24 ore su 24: corso Vittorio Emanuele nel tratto tra l’accesso al garage Santa Teresa e largo Battisti, via Nova, via San Siro, via San Giovanni nel tratto tra via Vigoleno e corso Vittorio Emanuele, via Verdi, nel tratto tra via Santa Franca e corso Vittorio Emanuele, largo Battisti, piazza Mercanti, piazza Cavalli, piazzetta delle Grida, via Calzolai, via Cavour nel tratto tra largo Matteotti e piazza Cavalli, via XX Settembre, piazza Duomo, via San Francesco e via San Giuliano. L’importo delle sanzioni è di 83 euro con pagamento entro i 60 giorni successivi alla notifica (ridotto del 30%, per un valore di 58,10 euro, se pagato entro cinque giorni), o di 160 euro con pagamento oltre i due mesi. Chi transita nelle zone pedonali senza il permesso Ztl vede raddoppiata la cifra della singola multa tra le 8 e le 19.

I lavori di installazione delle telecamere hanno comportato una spesa di circa 130mila euro. “Questo provvedimento – sottolineano gli assessori Matteo Bongiorni e Simone Fornasari – porta a compimento un percorso di tutela e regolarizzazione dell’area pedonale urbana già avviato dalla precedente amministrazione. L’ordinanza che disciplina la circolazione nella zona a traffico limitato, al cui interno sono individuate vie e piazze pedonali, è del 28 maggio 2021, ma risale addirittura al 2005 la delibera comunale che istituisce formalmente le aree pedonali all’interno del centro storico. Dare sistematicità ai controlli – proseguono gli assessori – significa adottare, in via definitiva, uno strumento che ci permette di salvaguardare la bellezza, la fruibilità e la sicurezza di spazi pubblici monumentali, che costituiscono un patrimonio collettivo da promuovere e valorizzare. Si tratta di un percorso a step, avviato con una fase sperimentale di circa un mese”. Nelle prime quattro settimane, dal 17 aprile al 14 maggio, l’impianto infatti non emetterà le sanzioni, ma registrerà tutti gli accessi e rileverà le targhe. “Nel frattempo comunque – precisa il comandante Mirko Mussi – il nucleo monumentale di polizia municipale sarà abilitato a multare gli automobilisti fermati nelle aree pedonali”.

Fondamentale, già in questa fase transitoria, è la collaborazione dei cittadini, che per qualsiasi dubbio o chiarimento possono rivolgersi al servizio che gestisce il rilascio dei pass Ztl, scrivendo a [email protected] o contattando il numero 0523.1798367. A questi recapiti si può segnalare anche la propria appartenenza a una delle categorie aventi diritto al transito nell’area pedonale o condizioni di particolare necessità (ad esempio il possesso di un posto auto privato o box). E’ inoltre sempre operativo il numero verde 800.252055.