Lotta alla peste suina: bando regionale, sette aziende piacentine partecipano

Peste suina africana. Sono sette le imprese piacentine e 63 complessivamente quelle emiliano-romagnole pronte a installare o ammodernare le recinzioni antintrusione per bloccare l’avvicinamento dei cinghiali agli allevamenti di suini: dalla Regione arriva un primo contributo di oltre 1,7 milioni. Inoltre, altri 3 milioni di euro di contributi regionali agli agricoltori per la prevenzione da fauna selvatica. Lettera al Governo degli assessori Mammi e Donini ai ministri Schillaci e Lollobrigida. “Scongiurare le gravissime ripercussioni, economiche e sociali, che potrebbero verificarsi qualora la malattia si diffondesse qui da noi”. L’obiettivo è mettere in campo tutte le azioni possibili e le risorse necessarie.

Sono 63 le imprese pronte ad intervenire grazie al finanziamento dalla Regione attraverso un apposito bando chiuso a fine febbraio. Di queste, 19 sono a Reggio Emilia, 16 a Modena, 7 a Piacenza e Bologna, 8 a Ravenna e 3 a Forlì-Cesena e Parma. La spesa degli interventi, che complessivamente supera i 2,5 milioni di euro, è da sostenere entro il 31 dicembre 2023.

Gli interventi riguarderanno la progettazione, l’acquisto e la messa in opera di recinzione antintrusione perimetrale, esterna all’area di allevamento, con pali, ma anche l’adeguamento e/o completamento delle recinzioni perimetrali già esistenti degli allevamenti in stalle per renderle conformi ai requisiti tecnici. Inoltre, in questi giorni gli uffici regionali stanno definendo con gli enti territoriali e le polizie provinciali l’utilizzo di ulteriori fondi straordinari che la Regione ha stanziato con l’approvazione della legge regionale 17/2022: sono state individuate risorse per ulteriori 500mila euro, che serviranno a realizzare piani di controllo per la riduzione dei cinghiali presenti sul territorio. Nel 2022 le attività venatorie e i piani di controllo hanno portato a una riduzione di oltre 30mila cinghiali sul territorio, il dato più alto di sempre in Emilia-Romagna.

Nel frattempo, è stato pubblicato il bando per i contributi alle imprese agricole per la prevenzione dei danni da fauna selvatica: a disposizione altri 3 milioni di euro.