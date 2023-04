Manovre salvavita e sonno sicuro per i neonati: giovedì al via un corso a Podenzano

Una lezione per imparare le manovre salvavita pediatriche e di sonno sicuro per garantire la sicurezza dei neonati e dei bambini. La propone la sede di Podenzano – Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza, per giovedì 20 aprile dalle 20.30 alle 22.30 nel salone parrocchiale “Giuseppino Scotti” in via Marconi.

La serata ha il patrocinio del Comune di Podenzano, della scuola dell’infanzia paritaria “San Giuseppe” e della Parrocchia San Germano di Podenzano, è gratuita ed aperta a tutti. Per informazioni è possibile chiamare il numero 3471081094. Ci si potrà iscrivere direttamente sul posto dalle 20.15.

Nei giorni scorsi gli istruttori e volontari di Croce Rossa, sede di Podenzano, comitato di Piacenza, hanno incontrato i bambini della materna “San Giuseppe” per mostrare loro come effettuare una chiamata al 118 e come usare la cassetta del pronto soccorso.

Domani, domenica, la Croce Rossa, sede di Podenzano, sarà presente alla manifestazione podistica “Corri la mezza…goditi la marcia” per l’assistenza sanitaria e per una delle sue attività sociali di autofinanziamento.